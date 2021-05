A Rifreddo, le “Storie tra gli alberi” incantano i bambini della Scuola dell’infanzia

Anche quest’anno l’amministrazione comunale rifreddese, i volontari della biblioteca civica “Ernesta Cena” ed il Sistema bibliotecario di Fossano hanno organizzato un momento di lettura animata a Rifreddo. Teatro, delle storie raccontate e cantate da Sara Rubeis di “Noau Officina Culturale”, è stato il giardino della scuola dell’infanzia di via Vittorio Emanuele. Oggetto delle stesse sono, invece, state filastrocche sul tema della natura e degli alberi. Racconti e canzoni che hanno entusiasmato i piccoli e che si pongono anche alla base della prossima Festa dell’albero che come da tradizione si terrà a Rifreddo nel pomeriggio di domenica 6 giugno. Un momento, quest’ultimo, che segnerà una nuova collaborazione con sistema bibliotecario visto che sarà l’occasione per consegnare ai piccoli rifreddesi nati nel 2020, ed alle loro famiglie, un libro donato dal progetto “Nati per leggere”. Un progetto che vede la partecipazione del comune di Rifreddo, di numerosi altri comuni oltre che del suddetto Sistema bibliotecario di Fossano e della fondazione Compagnia di San Paolo quale ente finanziatore. “Ringrazio di cuore - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - la lettrice e il progetto Nati per Leggere, che ogni anno propone delle splendide letture per i nostri bambini e spero che questa collaborazione possa proseguire anche negli anni futuri”.