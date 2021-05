Il Monviso sul barattolo Nutella? Il Re di Pietra candidato a “Ti amo Italia”

“Quale meraviglia vorresti vedere sul vasetto?”

È il quesito attraverso il quale la Ferrero lancia una sorta di sondaggio tra i golosi d’Italia chiedendo di votare i luoghi della nuova “limited edition” della Nutella.

Anche quest’anno, infatti, Nutella celebra le meraviglie del nostro Paese con una nuova edizione di “Ti amo Italia”.

Nella prima fase dell’iniziativa, Nutella ha chiesto ai consumatori di ispirare la nuova limited edition candidando quei luoghi che li stupiscono, che amano particolarmente e li rendono orgogliosi.

Dalla prima fase sono scaturite 84 immagini candidate ufficialmente alla limited edition. Le istantanee sono pubblicate sul sito di Nutella, dove ora è giunto il momento di votare per decidere quali di queste saranno raffigurate sul tradizionale vasetto di Nutella.

Tra le quattro immagini candidate per il Piemonte compare uno dei simboli per eccellenza della nostra Regione: il Monviso.

Il Re di Pietra, con i suoi 3841 metri, è infatti stato ammesso alla votazione popolare. Insieme a lui, il lago Sirio, una panoramica di Torino e il colle del Nivolet.

Per il Monviso, nella prima fase dell’iniziativa Nutella, si erano mossi centinaia di utenti dei social network. In quei giorni, infatti, per candidare una determinata location a “Ti amo Italia” bastava condividerne su Facebook o Instaggram un’immagine, taggando Nutella Italia.

Successivamente, in collaborazione con Enit, le candidature sono state oggetto di una selezione, alla quale ha preso parte anche il Ministero del Turismo.

Uno degli scopi è, ovviamente, la promozione del territorio italiano.

Chi non vorrebbe dunque un barattolo Nutella con sopra impresso il Monviso? Nulla è impossibile: è sufficiente collegarsi al sito Nutella (www.nutella.com/it/it/xp/tiamoitalia/), cercare la sezione del Piemonte e mettere il “like” alla foto del Re di Pietra.