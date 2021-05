Risiko, Monopoli e altri: i giochi da tavolo sopravvivono alla rivoluzione digitale?

Anni ’80 e ’90: tempi di console di videogiochi, di giochi in scatola e di interi pomeriggi al parco o alle giostre. La concezione dell’intrattenimento è totalmente cambiata nel giro di pochi anni. Tutto merito della tecnologia. D’altronde, già i primi prodotti di casa SEGA e Nintendo a 8 bit avevano lasciato intendere che la strada del divertimento portasse a una massiccia opera di digitalizzazione. Oggi lo spazio per inventarsi anche un semplice gioco da strada non viene preso in considerazione. I più giovani si ritrovano con giochi e macchinari subito pronti che possono garantire comodità e servizi una volta impensabili. Non c’è più bisogno di invitare amici a casa per giocare insieme alla Playstation. Oggi si può giocare online. Anzi, si gioca soprattutto online.

Se non esistesse una modalità “multiplayer”, forse il boom dei videogiochi si sarebbe arrestato già da un po’. La competitività è un fattore da non sottovalutare e favorisce di continuo lo sviluppo di nuovi contenuti da parte delle software house, che si muovono come in un circolo vizioso. Insomma, quale ragazzino avrebbe voglia di ripescare dall’armadio qualche vecchio gioco in scatola? Forse non tutti conosceranno il Risiko, ma almeno una volta abbiamo giocato tutti al Monopoli: una specie di gioco dell’oca, ma molto più articolato, in cui venivano impiegati soldi finti. Purtroppo anche il potere aggregante dei giochi di un tempo si sta disperdendo e ritrovarsi fisicamente riuniti intorno a un tavolo con amici e fratelli diventa sempre più complicato. Ne va della socializzazione.

Anche i giochi più classici come la dama o gli scacchi si stanno arrendendo all’evidenza. A differenza di altri, però, riescono maggiormente a far leva sul loro aspetto tradizionale e sopravvivono proprio sulla rete, come il gioco del bingo su internet . Persino chi è più in là con gli anni si sta adattando alle più moderne soluzioni per accedere a quei giochi che hanno sempre praticato solo dal vivo. Nel giro di poco, diventerà la consuetudine. Chissà che almeno la tombola riesca a sfuggire a questo fenomeno…

Nell’era delle connessioni superveloci e dei social le distrazioni si sono moltiplicate in maniera esponenziale e il tempo da dedicare anche ai più semplici hobby è sempre di meno. Così, il web stesso viene incontro a chi vuole divertirsi con determinate attività. Non si parla solo del gioco, ma anche dell’allenamento sportivo o della lettura: sono centinaia le app per coltivare gli interessi più disparati.