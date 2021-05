Ciclismo: un doppio impegno sulle strade di Lozzo Atestino attende il Racconigi Cycling Team

Un intenso week end attende il Racconigi Cycling Team, pronto a dare il massimo sulle strade venete di Lozzo Atestino, in provincia di Padova.

Nella mattinata di domenica 30 maggio le junior Valentina Basilico, già terza classificata al “Trofeo Città di Ceriale” a Ceriale (SV), quarta al “Trofeo Born to Win” di Civitanova Marche (MC), sesta nell'internazionale “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano - U.C.I. Nations' Cup Junior Women” di Cittiglio (VA) e decima al “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese (PR), Matilde Beltrami, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, nona al “Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa” di Corridonia (MC), e Camilla Marzanati, al rientro alle competizioni dopo il brutto infortunio di Civitanova Marche (MC), sfideranno le avversarie nella prima edizione della “Euganissima Flandres”, competizione riservata alla categoria junior voluta dall'A.S.D. Club Ciclistico Este.

88,8 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade di un doppio circuito cittadino: il primo, lungo 8900 metri quasi completamente pianeggianti, dovrà essere ripetuto 9 volte, mentre il secondo, lungo 8700 metri con la scalata all'unico G.P.M. di giornata posto ad una manciata di chilometri dalla conclusione, sarà affrontato una sola volta.

La bandierina a scacchi che darà il via alla competizione sarà abbassata alle ore 9:00 in punto da via Chiesa, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

Nel primo pomeriggio l'esperto tecnico Roberto De Filippo, supportato da Camilla e da Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia le under primo anno Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, che pedaleranno nella competizione riservata alla categoria elite.

104,8 i chilometri da affrontare, comprendenti 10 giri pianeggianti, lunghi 8900 metri ciascuno, e due tornate conclusive, di 7,9 chilometri, con la doppia scalata dell'unico G.P.M. di giornata. La gara scatterà alle ore 15:00 e si concluderà poco prima delle ore 18:00.

Il ritrovo di entrambe le competizioni, la segreteria di gara, le operazioni preliminari e le premiazioni finali saranno fissate presso l'Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino (PD), in via G. Negri.

LINE UP JUNIOR “EUGANISSIMA FLANDRES” A LOZZO ATESTINO (PD)

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP ELITE “EUGANISSIMA FLANDRES” A LOZZO ATESTINO (PD)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo