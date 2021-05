Decreto sostegni-bis: bonus 800 euro lavoratori agricoli stagionali

Il DL n. 73/2021, cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto un’indennità di 800 euro (una tantum che non concorre a formare reddito ai fini fiscali) ai lavoratori stagionali agricoli che nell’anno 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo a condizione che alla data di presentazione della domanda: non abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato; non siano titolari di pensione.

L’indennità è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza e con altri bonus stagionali previsti dall’articolo 10 DL 41/2021 (ad esempio bonus balneari, termali, ecc.). È cumulabile con l’assegno di invalidità.

ATTENZIONE: la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Il Responsabile Provinciale dell’EPACA, Roberto Bianco, ricorda che, grazie alla capillarità dei suoi Uffici Zonali, Coldiretti è sempre di aiuto a coloro che necessitano di assistenza qualificata al fine di poter ottenere al più presto il bonus dall’INPS.

Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Provinciale di EPACA Coldiretti o agli Uffici zonali di Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano nonché al Centro Servi alla Persona di Cuneo o inviare una email alla casella di posta elettronica: epaca.cn@coldiretti.it