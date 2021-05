Alba: Balocco, Bertola e Berruti battezzano il neonato Comitato Sport [FOTO]

E’ stato presentato ufficialmente ieri, 27 maggio, il neonato Comitato Sport albese. Lo storico Comitato di tappa cittadino per il Giro d’Italia cambia pelle e si rinforza con nuovi innesti che arriveranno dai rappresentanti delle numerose realtà dilettantistiche cittadine, col compito di supportare le attività e gli eventi sportivi (e non solo) organizzati sul territorio albese.



Alla conferenza dedicata a stampa e cittadinanza hanno partecipato come ospiti d’onore gli ex campioni della pallapugno Carlo Balocco, Felice Bertola e Massimo Berruti, mentre a battezzare il nuovo organismo in veste istituzionale erano presenti il suo presidente Giulio Abbate, l’assessore al Turismo e Manifestazioni Emanuele Bolla, il consigliere comunale con delega allo Sport Daniele Sobrero e la consigliera comunale Stefania Balocco.



Un’entità che ora amplierà in modo significativo i propri orizzonti, mettendo a disposizione della città un nutrito gruppo di volontari. Il Comitato Sport, quindi, non solo proporrà proprie iniziative, ma offrirà il proprio fattivo supporto a quelle promosse dal Comune o dalle associazioni del territorio. La sua azione non si limiterà poi al solo ambito sportivo, guardando anche alle iniziative in ambito turistico e a quelle riguardanti la cura dell’ambiente, come ad esempio già accaduto con la recente azione di pulizia dei sentieri cittadini.

“Dopo l’ottimo lavoro di squadra fatto per il Giro – spiega Daniele Sobrero, consigliere comunale con delega allo Sport – non volevamo rinunciare all’entusiasmo e alla voglia di fare di questo gruppo di lavoro. E’ nata così l’idea di un Comitato permanente che possa rappresentare tutti gli sport che si praticano ad Alba e che possa diventare un punto di riferimento per le diverse società, aiutandole dal punto di vista pratico e organizzativo e contribuendo ad animare la città con eventi sportivi e proposte outdoor di qualità. Per questo invito il mondo dello sport albese ad aderire con rappresentanti e proposte”.

“Una bellissima idea, di grande valore strategico”, il commento dell’assessore Emanuele Bolla, che ritiene la creazione di un gruppo di volontari a supporto delle attività sportive e turistiche della città, che da sempre hanno viaggiato di pari passo, un sicuro valore aggiunto e uno strumento utile per migliorare qualitativamente l’offerta attuale.