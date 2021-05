Alba ormai libera dal Covid: 7 positivi in tutto e nessun ricoverato

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 7 di cui 0 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72.

I guariti da inizio pandemia sono 1337.



I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.



“Anche la terza ondata iniziata a fine febbraio sta finalmente terminando e i contagi in città sono ormai ridotti a poche persone – spiega il sindaco Carlo Bo -. All’ospedale Ferrero di Verduno oggi sono 18 le persone ricoverate, nessuna in terapia intensiva. Il piano vaccinazioni dell’Asl Cn2 è arrivato a 93.216 somministrazioni. Sono 61.447 le persone vaccinate con almeno una dose e 31.769 quelle con due”.