Ceva, in consiglio comunale ordine del giorno sul parco della Rotonda e interrogazione su eventi estivi e teatro Marenco

Si riunirà nella serata di lunedì 31 maggio il consiglio comunale di Ceva. La seduta è convocata per le 20 in modalità telematica e verrà trasmessa in diretta streaming sul sito comunale, nella sezione dedicata.

Tra gli argomenti che verranno discussi nel corso della seduta un ordine del giorno presentato dal consigliere Bruna Sanino, relativo al Parco della Rotonda e un'interrogazione del consigliere Fabio Mottinelli sulla programmazione degli eventi estivi e sull'eventuale riapertura del teatro Marenco.

"Preso atto che si sta andando gradualmente verso la riapertura post pandemia, ed un allenamento delle misure restrittive e che la stagione estiva è alle porte, abbiamo appreso che molti comuni, anche nei dintorni, stanno già pubblicizzando il cartellone degli eventi estivi. In programma, anche alcuni eventi che in passato si erano svolti presso la nostra cittadina e che ora, sembra, sembra non si svolgano più volgano più nella nostra cittadina, avendo trovato ospitalità in altri comuni chiediamo di conoscere il programma di quelli organizzati e se con la ripartenza dei teatri c'è intenzione di riaprire il Marenco".

Il gruppo "Una svolta per Ceva" porta poi nuovamente all'attenzione del consiglio comunale il tema del parco della Rotonda, fortemente danneggiato nell'alluvione dello scorso ottobre e molto caro ai cebani, presentando un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione interventi fattivi.

Il gruppo consigliare chiede di "Predisporre quanto necessario, in tempi brevi, per attuare un affidamento di lungo periodo del Parco della Rotonda al fine di attrarre possibili imprenditori che siano disponibili ad investire su tale area. Il privato potrebbe svolgere i lavori di ripristino in tempi più brevi, rispetto al Comune ed, unendo le forze dell’ente pubblico, insieme con il privato, si potrebbe partire già da questa stagione, seppur ad estate avanzata, ma si darebbe continuità di fruizione dell’area e potrebbe rinascere, anche meglio di prima, viste le potenzialità del luogo, valutando anche la predisposizione di opere di protezione da esondazioni".