Cuneo, presentazione del libro "Marciamo e spariamo" di Antonio Ferrero

Più di un anno fa, esattamente a ridosso dell'esplodere della pandemia di Coronavirus, usciva il nuovo romanzo di Antonio Ferrero “Marciamo e spariamo”. Il periodo era stato concordato con le Edizioni Clandestine appositamente per permettere alla pubblicazione, la più ambiziosa dello scrittore cuneese, di essere presente al Salone del Libro di Torino. La storia ha scelto diversamente e nemmeno Cuneo ha potuto assistere, finora, ad alcuna presentazione dal vivo. Pertanto, è particolarmente significativa, anche da un punto di vista simbolico, l’iniziativa che allestirà il 4 giugno 2021 alle ore 17 la libreria Stella Maris di Cuneo. Finalmente, attraverso il supporto delle letture di Laura Caniggia, Antonio Ferrero racconterà al pubblico la genesi e i contenuti essenziali di “Marciamo e spariamo”, romanzo che attraversa quarant'anni di storia italiana dalla Sicilia al Piemonte raccontando le vicende pubbliche del nostro Paese (dagli anni di piombo alle ultime riforme della scuola) attraverso il confronto privato dei reciproci pregiudizi e stereotipi che caratterizzano i personaggi principali. La presentazione sarà venerdì 4 giugno 2021, all'aperto nel rispetto delle norme anticovid, presso la libreria Stella Maris di Cuneo in via Felice Cavallotti 5.