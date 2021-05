Le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Cuneo fanno una “tappa speciale” a Saluzzo in occasione di START

Dopo lo stop a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, sono riprese con regolarità le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo con la collaborazione di Cuneotrekking, il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi, nell’ambito del suo progetto triennale dei Creatori di Eccellenza.

In occasione di START Saluzzo (in programma dal 28 maggio al 27 giugno), Confartigianato Cuneo in collaborazione con Comune di Saluzzo e Fondazione Bertoni organizza, mercoledì 2 giugno, la “Passeggiata Gourmet del Marchese”.

Partendo dal centro storico cittadino, l’itinerario proseguirà verso l’iconica collina saluzzese, caratterizzata da sorprendenti profili, belle ville e curati giardini. Il percorso è un anello fatto di continui saliscendi, lungo tratti sempre più pittoreschi che, immersi nel verde, lasciano scorgere la pianura sottostante. Dopo aver lambito i confini della Manta il ritorno sarò da una strada diversa, panoramica e rilassante, amatissima dai saluzzesi e dagli amanti della corsa e del fitwalking.

Come consuetudine, ad ogni partecipante delle passeggiate sarà consegnato un simpatico zainetto tecnico brandizzato “Creatori di Eccellenza”, contenente prodotti di alta qualità del territorio: un panino gourmet, preparato appositamente dagli chef aderenti al circuito dei “Creatori di Eccellenza”, promotore della qualità artigianale di pane, salumi, formaggi, prodotti sottovetro, a cui si accompagna una delle tante varietà di birra artigianale prodotta localmente.

Particolarità della passeggiata, il pranzo che si svolgerà all’interno del bellissimo parco di Villa Belvedere, già villa Radicati o Villa dell’Eco.

Per iscriversi è necessario accedere al sito www.creatoridieccellenza.it.

«“Passeggiate Gourmet” – spiegano Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, e Daniela Minetti, presidente della Zona di Saluzzo – è un’iniziativa promozionale strategica a sostegno del valore artigiano e del suo ruolo fondamentale nella promozione del territorio. L’abilità dei nostri artigiani, declinata nei vari ambiti economici, risulta un trait d’union essenziale per la creazione di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla indiscutibile capacità artigianale le bellezze naturalistiche e storiche della nostra terra, un mix piacevolmente salutare in grado di accontentare turisti e famiglie».