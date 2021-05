Come scegliere la moto nuova in base alle personali esigenze

Spostarsi a bordo delle due ruote offre una sensazione di libertà assoluta. Quando arriva il momento di scegliere la moto nuova bisogna prendere in esame tutta una serie di aspetti importanti, che consentiranno di mettere a fuoco il modello più adatto alle personali esigenze. Bisogna chiedersi quale sarà il tipo di utilizzo che si intende farne, quali le abitudini di viaggio e l’intensità degli spostamenti.

Occorre capire se il mezzo a due ruote verrà utilizzato principalmente per muoversi nel traffico e per andare a lavoro o se invece verrà sfruttato per interessanti e divertenti gite fuori porta o viaggi lontani. E’ chiaro infatti che anche se si amano e apprezzano le moto potenti per esempio in stile Harley Davidson, si finirebbe per fare un investimento errato nel caso in cui si avesse intenzione di utilizzare il mezzo solo e unicamente per recarsi in ufficio. Una volta individuata la moto dei sogni bisognerà effettuare un passaggio essenziale, che anticipa la messa su strada e l’inizio del viaggio. Stiamo parlando della scelta del preventivo per assicurazione moto , operazione che potrà essere agevolata dai molti portali specializzati che offrono un veloce confronto delle offerte più vantaggiose.

Tipologie e modelli: moto da corsa, da viaggio e da città

Se siete amanti delle moto veloci e soprattutto già esperti, probabilmente vi orienterete verso una duecento cavalli. Le caratteristiche di tali modelli? Sono leggere e offrono ottime performance su pista. E’ chiaro che, però, non saranno per nulla adatte a un utilizzo di tipo quotidiano. Impossibile andarci a lavoro, inoltre i costi delle manutenzioni risulteranno molto alti.

Per chi invece progetta di fare weekend fuori porta e viaggi più lunghi a bordo della propria moto nuova saranno adatti i modelli ben strutturati come le Sport Tourer oppure le Naked. La possibilità di sfruttare le borse laterali, massimizzando lo spazio disponibile per il trasporto dei bagagli sono infatti estremamente interessanti. Il peso qui è molto diverso rispetto alle supersportive, a cui abbiamo fatto cenno poco fa: siamo intorno ai 200 chili, dunque c’è una maneggevolezza diversa (la guida non è troppo comoda, insomma).

Nel caso in cui abbiate invece intenzione di sfruttare la moto nuova per fare gli spostamenti della routine quotidiana, compresi quelli casa-lavoro, dovrete optare per modelli che fanno della comodità il loro tratto distintivo. Tra questi ci sono senza dubbio le moto da Enduro e quelle modello Tourer di dimensioni più contenute.

Il motore e lo stile di guida: ecco come scegliere senza sbagliare

Per quanto riguarda infine la scelta del motore, passiamo in rassegna le principali tipologie. C’è il motore monocilindrico, capace di garantire spinte brevi e forti; il motore bicilindrico, prediletto dalla maggior parte dei centauri che amano guidare su strada (il numero di giri è basso ma vengono assicurate prestazioni molto alte); il motore tre cilindri è invece il preferito da chi è in cerca di prestazioni buone e di una certa facilità di guida; il motore quattro cilindri, infine, che viene montato sulle moto più potenti.