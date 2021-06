E’ davvero possibile guadagnare online nel 2021, consigli e opinioni

La domanda se sia davvero possibile guadagnare online nel 2021 è certamente molto attuale, data la grande sofferenza economica che sta dilagando nella nostra nazione e non solo.

Di seguito tutte le idee per guadagnare online, dalle più semplici alle più professionali.

Pensate che negli ultimi due anni si è visto un incremento enorme di investimenti online, si per quanto riguarda gli e-commerce che il trading online. Sono molte le persone che hanno deciso di provarci, di contrastare gli effetti negativi della pandemia.

Nel 2020 è stato riscontrato un aumento da parte delle famiglie italiane verso la possibilità di guadagnare online, la soglia delle persone che ha deciso di provare il trading online è aumentata arrivando al 44% a fronte di una percentuale minore nel 2019.

Come guadagnare online nel 2021

Per guadagnare online e fare soldi è necessario in primis avere tanta tenacia e intraprendenza, il settore degli investimenti online non è sempre semplice.

Per iniziare è necessario capire quale sia il settore dove volete andare a lavorare, quali sono i vostri interessi e le vostre competenze.

Inoltre è necessario avere delle basi oppure affidarsi ad un esperto che vi aiuti, ad esempio ad aprirvi il vostro e-commerce oppure che vi indirizzi verso gli investimenti sul Crowdfunding.

Ma se la vostra ambizione piu profonda è quella di investire e giocare in borsa, allora sarà necessario procedere con cautela e iscriversi solo a brokers di trading online autorizzati dalla CONSOB.

Di seguito, nel prossimo paragrafo i migliori investimenti scelti dagli italiani nel 2021 per guadagnare online

I metodi migliori per guadagnare online

Le metodologie per guadagnare online sono molte, alcune più diffuse e altre che rimangono di nicchia.

Tra i metodi più amati dagli italiani troviamo i seguenti:





Affiliate Marketing ;

Il trading online ;

Il Crowdfunding immobiliare;

Guadagnare con i sondaggi online.





Sono quattro metodi differenti per guadagnare online, ognuno ha delle caratteristiche diverse, che affronteremo nello specifico nei prossimi paragrafi.

Come guadagnare con l’Affiliate Marketing

Per iniziare a guadagnare con l’Affiliate Marketing ci vogliono pochi passaggi, per iniziare è necessario iscriversi ad un programma di affiliazione e ottenere il link identificativo.

Se non avete dei soldi da anticipare o dei risparmi da investire con l’Affiliate Marketing potrete iniziare a guadagnare senza anticipare nulla.

Le persone che hanno deciso di iniziare a vendere prodotti con questo sistema è aumentato negli anni.

Per la maggior parte dei casi le persone si sono rivolte ad Amazon, che offre un ottimo programma di affiliazione, se avete un blog oppure un vostro sito iniziare questa attività non può che portarvi dei guadagni.

Un’altra forma di investimento, ma decisamente differente è il trading online, di seguito tutti i dettagli.

Il trading online come forma di investimento

Il trading online è una modalità per investire e giocare in borsa in modo autonomo, ad oggi sono milioni gli utenti che hanno deciso di accantonare il classico investimento e dirigersi verso una modalità autonoma e più economica.

Nell’ultimo anno è emerso come la sfiducia verso i consulenti abbia fatto dirigere le persone in modo massiccio verso il trading.

Certamente la possibilità di guadagnare online tramite il trading è molto attuale, ma gli italiani preferiscono il mattone, di seguito tutto sul Crowdfunding immobiliare.

Perché gli italiani scelgono il Il Crowdfunding immobiliare

Gli italiani scelgono il Crowdfunding immobiliare, questo è emerso dalle statistiche fatte nel 2020.

Tra gli investimenti e le modalità per guadagnare online il Crowdfunding immobiliare è quello più amato, forse perché si investe in una realtà fisica.

Il Crowdfunding immobiliare non in tutti i paesi è disciplinato, ma in Italia vi è una normativa organica al solo equity crowdfunding, tale normativa è nata per dare sostegno alle start-up.

Certamente per non incappare in situazioni poco chiare anche in questo settore è necessario avere degli accorgimenti, come i seguenti:





Verificare che vi sia la sicurezza a monte della CONSOB;

Capire quali sono i passaggi da eseguire e quale ruolo ricoprono le banche in quel determinato investimento.





Il crowdfunding non è solo immobiliare, ma può essere applicato a qualsiasi prodotto e start-up,

Per chi non vuole rischiare assolutamente nulla c’è un’altra modalità per guadagnare ovvero i sondaggi online.

Guadagnare con i sondaggi online

Se avete del tempo da dedicare ai sondaggi online allora questa è l’attività che fa per voi. Ci sono molti siti seri che permettono, previa una registrazione, di rispondere a dei sondaggi e di essere pagati, nulla di più semplice.

I consigli e le opinioni degli esperti

Tutte le modalità sopra elencate hanno dei vantaggi e degli svantaggi, il consiglio è univoco per tutte, verificate le regolamentazioni, dirigetevi solo verso siti sicuri e trasparenti.

Le quattro possibilità di cui vi abbiamo parlato sono tutte valide, la scelta dipende da voi e dalle vostre attitudini.

