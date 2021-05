A Mondovì, "Polimnia" il nuovo progetto di Teatro Selvatico illumina borghi, strade e piazze

Polimnia nasce dalla collaborazione di Teatro Selvatico con Wintercroft; noto designer inglese che per anni ha studiato gli origami del Sol Levante per darne una propria interpretazione creando con carta e pazienza delle bellissime maschere animali.

A conclusione della residenza il gruppo di artisti si mostrerà a Mondovì attraverso un atto performativo creando un vero e proprio "attacco urbano": una performance artistica che scivolerà tra Piazza e Breo e si intreccerà con chi per caso è a passeggio, a far compere o in visita alle belle vie di Mondovì.

"Siamo positivamente impressionati dall'accoglienza che abbiamo ricevuto a Mondovì, al termine di un periodo che ha duramente colpito l'arte è stato per noi incoraggiante trovare tanta disponibilità da parte dell'Assessore alla Cultura del comune di Mondovì: Luca Olivieri" sottolinea Teatro Selvatico " ma anche da Mattia Germone presidente dell’associazione “La Funicolare” di Mondovì che ci sta supportando logisticamente aiutandoci a comprendere gli spazi cittadini e non per ultimo la stamperia Arcobaleno che in qualità di sponsor ha fornito la carta per costruire i volti dei nostri animali"