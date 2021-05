La collezione “Rivoltosa” in mostra per dieci giorni a Mondovì Piazza

Venerdì 28 maggio, alle 18, in Piazza Maggiore 7, a Mondovì le allieve e gli allievi del Percorso di formazione sartoriale Telamundi, dopo molte ore trascorse insieme, aprono le porte delle loro aule per mostrare quanto realizzato durante un percorso affrontato con cura da un gruppo che si è rivelato – come spiegano le organizzatrici Lidia Maffiodo e Colomba Ferraris – “affiatato, ricco di idee e che ha saputo cogliere grandemente il senso di un modo di vestire più consapevole per l’ambiente, per se stessi e per le generazioni future”.

La collezione realizzata, decisamente originale (tutti i capi sono in tessuto vegetale naturale, rivoltabili e stampati con tecniche antiche) si chiama “Rivoltosa”.

“Tutto nasce da alcuni corpini concepiti per essere rivoltati e indossati indifferentemente al dritto al rovescio, davanti o dietro – spiegano Alice, Giulia, Marina, Nuria, Paolo, Silvia, Simona, Valentina – ma non solo: questo nome ha a che fare anche con la tenacia e la passione con cui abbiamo lavorato nonostante il periodo che avrebbe potuto fermare il processo creativo in atto.

Il nome, inoltre, parla del desiderio di guardare avanti che esprimono i nostri modelli e della voglia di osare nel vestire, e perchè no, nella vita”.

I dieci manichini rimarranno esposti per una decina di giorni.

Ogni sera le allieve e gli allievi del corso si alterneranno nel fornire ai visitatori informazioni e spiegazioni sulle tecniche adottate nella stampa dei tessuti e nella fattura dei capi; inoltre, dalle 17 alle 19, sono previsti laboratori a tema per bambini e adulti.

Sabato 29 maggio, martedì 1 e venerdì 4 giugno “Telaio: con nodi e intrecci creerai la trama di un tessuto”; domenica 30 maggio- mercoledì 2 e sabato 5 giugno “Ricamo: con ago, filo e punti semplici disegnerai ricamando”; lunedì 31 maggio, giovedì 3 e domenica 6 giugno “Quadrotto: con ago, filo, stoffa, nastri e bottoni realizzerai un dipinto”.

Domenica 6 giugno, infine, è prevista l’Asta finale: gli abiti realizzati saranno messi all’asta per poter sostenere alcuni dei progetti artistici futuri: l’associazione Telamundi ha infatti in progetto di proseguire l’attività, a partire da martedì 8 giugno, con corsi estivi per bambini, ragazzi e adulti all'insegna del cucito e dell'artigianato in genere e di attivare nuovi corsi sartoriali professionali ad ottobre.

Per info: info@telamundi.it - www.telamundi.it