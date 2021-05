Studenti del "Vallauri" di Fossano a scuola di progettazione, gestione e manutenzione di veicoli elettrici

Il 4 giugno prossimo, alle ore 15.30, si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi di profitto e degli attestati di partecipazione ai 320 studenti che hanno seguito il primo percorso didattico nazionale per la "formazione iniziale del tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei veicoli elettrici e dell’infrastruttura di ricarica”.

Vi hanno partecipato docenti e studenti provenienti da 18 istituti tecnici e professionali d’Italia aderenti alla"Rete nazionale di scuole per la mobilità sostenibile nella didattica" (rete e-mobility), di cui il l’IIS “G. Vallauri” di Fossano è “scuola capofila”.

Coordinatore del corso è l’IIS “E. Majorana” di Milazzo.

Il percorso è stato realizzato con la collaborazione dell’università di Messina e dell’associazione Motus-e. Il corso, conclusosi il 13 maggio con l’esame finale, si è svolto online ed ha avuto una durata di 24 ore, durante le quali gli alunni hanno approfondito le tematiche proposte, seguiti da 30 docenti tutore guidati da una decina di docenti provenienti dal mondo accademico, dalla scuola e dall’industria.

Il test conclusivo per valutare il profitto è stato somministrato da remoto, in contemporanea, dalla sede di coordinamento del corso verso le scuole collegate via rete internet.

Alla cerimonia di consegna il parterre sarà particolarmente rilevante; vi prenderanno, infatti,parte gli studenti, i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole in rete (al momento 21 di 6 Regioni), alcuni responsabili degli uffici scolastici territoriali, l'ANPAL Servizi, le aziende e gli Enti che hanno collaborato nella realizzazione del percorso, segno tangibile del valore formativo e umano di questa iniziativa.

Sono stati invitati anche alcuni rappresentanti del Governo centrale e delle Amministrazioni regionali e provinciali dei territori in cui hanno sede le scuole dalla rete.

Gli studenti e i docenti, riuniti nella propria sede scolastica, assisteranno alla consegna a cui potrà assistere anche il pubblico, in diretta streaming sul canale YouTube “emobility fossano” e su alcune piattaformedigitali locali e nazionali.