Titans Clouds ai Nazionali, presentato il team di special cheer

Martedì 25 maggio nella splendida cornice di Piazza Castello a Fossano è stato presentato alla stampa e al pubblico locale il team Titans Clouds che prenderà parte ai prossimi Ficec Nationals.

E' la prima volta nella storia del cheerleading italiano che un team di ragazzi con disabilità intellettive partecipa ufficialmente ad una competizione della Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport.

Quello scenderà in pedana è il frutto del lavoro congiunto tra gli aspetti tecnici curati da Alba Cheer e le componenti socio-educative dell'Associazione Le Nuvole, specializzata nelle attività con ragazzi speciali.

"E' una suggestione quella che riporta la mente ad aprile 2019. Un luogo: gli ESPN Wilde World of Sports di Orlando, Florida; un momento: gli ICU Worlds. Una proposta informale subito presa alla lettera: allestire un team che possa competere in una categoria di special cheer o para cheer. La nascita di una commissione dedicata interna alla Ficec. Due anni di lavoro, tante porte chiuse in faccia o mai aperte, fino all'incontro con Le Nuvole. La proposta, il primo allenamento, un secondo e poi tutti in campo inseguendo un sogno. Un nazionale sfumato a causa del covid, la voglia di crederci ancora e ora è il momento di raccogliere quello che si è seminato" - raccontano dalla dirigenza di Alba Cheer.

Un progetto in cui integrazione è una parola vera, dove atleti disabili e normodotati fanno parte dello stesso team. Inseguendo il sogno più grande, quella pedana mondiale da cui tutto è iniziato.

L'applauso più grande va però ai ragazzi, sapientemente coordinati dagli educatori de Le Nuvole, con in prima linea la Presidente Isabella Berardo, la prima a credere nel progetto, sempre attiva ad organizzare le trasferte per gli allenamenti e seguire i ragazzi in ogni momento, tra le mille difficoltà di un percorso tanto complesso.

Questa presentazione sul loro territorio (Le Nuvole coinvolgono ragazzi di Fossano, Savigliano e dintorni, ndr) è il racconto di come i sogni si possano realizzare.