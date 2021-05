Volley A2/F: L’ormai ex allenatore della Lpm Bam Mondovì Davide Delmati pronto allo "sbarco" a Marsala?

Sono ore frenetiche in A2 femminile dove si sta assistendo ad un vero e proprio valzer delle panchine. Tanti i movimenti degli allenatori per un mercato che sta coinvolgendo anche l’ormai ex tecnico della Lpm Davide Delmati. Dopo la chiusura dell’esperienza monregalese, sono state tante le società che hanno mostrato un concreto interesse per l’esperto allenatore milanese a conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni.

I primi contatti hanno riguardato il San Giovanni in Marignano, che perso Stefano Saja (destinazione Roma) aveva pensato di affidare a Delmati la panchina della squadra romagnola. Alla fine, però, la società del presidente Marconi ha virato la propria scelta verso Enrico Barbolini (ex Green Warriors Sassuolo). Scelta ufficializzata proprio nelle scorse ore. Accantonata questa trattativa, sono state soprattutto le due isolane Marsala e Olbia a “corteggiare” l’ex allenatore delle Pumine.

Al momento, tuttavia, la Sigel Marsala, che nei giorni scorsi ha salutato il tecnico Daris Amadio, sembrerebbe nettamente in vantaggio rispetto tutte le altre pretendenti, tanto da considerare le parti vicinissime alla fatidica "fumata bianca". Manca ovviamente l’ufficialità, ma la prossima destinazione di Davide Delmati potrebbe essere proprio quella della Sigel.