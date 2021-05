Volley maschile A2 - Cuneo, Wagner il primo confermato per la stagione 21\22: "Obiettivi sempre più ambiziosi, per questo ho deciso di rimanere"

Dopo l’annuncio dell’arrivo in regia di Matteo Pedron, Cuneo delinea la diagonale con la conferma dell’opposto brasiliano Wagner Pereira Da Silva.

Un tassello di “spessore” per la prima squadra del Cuneo Volley, che darà molte altre soddisfazioni nel corso della prossima stagione. A parte l’esser diventato un cuneese d’adozione in una sola stagione, la scelta di proseguire il percorso iniziato e la voglia di migliorare ulteriormente sono stati determinanti: «Mi son trovato veramente bene a Cuneo, ma credo manchi ancora qualcosa al mio percorso. La società sta crescendo e gli obiettivi sono sempre più ambiziosi, così come lo sono i miei per la mia carriera da pallavolista – ha sottolineato l’opposto – per questo ho deciso di rimanere un’altra stagione. Sono contento di ciò che è stato fatto e credo che se lavoreremo tutti al massimo potremo migliorare ulteriormente. Spero di fare un gioco più veloce, riuscire a portare Cuneo in finale e provare a vincere sia il campionato che la Coppa Italia. Questi sono i motivi che mi hanno spinto a rimanere e lottare ancora per questa maglia».

Coach Serniotti: «Mi fa piacere che Wagner resti con noi; oltre a essere un giocatore completo, come immaginavo quando l’abbiamo scelto un anno fa, è un bravo ragazzo e un serio professionista. Tecnicamente spero in una sua ulteriore crescita, soprattutto in attacco e in difesa».

Tanta grinta e determinazione nella scelta fatta dall’opposto brasiliano, siamo sicuri che lavorerà duramente per raggiungere sia i suoi obiettivi che quelli societari.