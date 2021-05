Volley maschile A2: Matteo Pistolesi nuovo regista della Rinascita Lagonegro

Matteo Pistolesi è un nuovo giocatore della Rinascita Volley Lagonegro (Serie A2).

Ufficializzato il trasferimento del palleggiatore classe '95, che, dunque, lascia la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo di cui era anche capitano (a Cuneo è arrivato Matteo Pedron).

Pistolesi sarà allenato a Lagonegro da coach Mario Barbiero, fino a poche settimane fa alla guida di Mondovì.

Pistolesi: “Sono contento di arrivare a Lagonegro, una realtà che ho conosciuto la prima volta quando militava in B1 ed io ero al Club Italia. È una società che ormai da anni è stabilmente in serie A2, questo è sinonimo di grande serietà. Il presidente è intenzionato a riscattare l’ultima stagione un po’ sfortunata e sono contento che lui e l’allenatore abbiano riposto fiducia in me. Sono davvero contento di ritrovare finalmente Mario Barbiero, un allenatore che per me è stato molto importante ai tempi del club Italia e delle nazionali giovanili, una figura che per me ha rappresentato tanto anche a livello di crescita umana: poter condividere una stagione con lui penso sia una grande occasione, la figura dell’allenatore ogni tanto viene data per scontata ma a mio avviso è insieme al gruppo ciò che davvero può fare la differenza”.