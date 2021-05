Marta Bassino incontra i suoi sostenitori: sabato 5 giugno appuntamento targato ATL Cuneese

Marta Bassino avrà occasione, la prossima settimana, di riassaporare l'affetto dei suoi sostenitori grazie ad un evento in presenza e celebrare insieme a loro le imprese della stagione da poco terminata.

L'iniziativa targata ATL Cuneese prevede una piccola festa, nel rispetto delle normative anti Covid, in programma sabato 5 giugno, in Piazza Foro Boario a Cuneo. Un'occasione per incontrare Marta, scattare un selfie, farsi firmare un autografo.

L'evento avrà inizio intorno alle 17,30 ed in caso di maltempo si terrà in Piazza Virginio.

Per informazioni (e prenotazioni) è possibile rivolgersi all'ATL Cuneese / ufficio turistico di Cuneo, tel 0171690217 (interno 1), email iatcuneo@cuneoholiday.com.