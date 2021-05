Da Carrù a Sant'Anna di Stazzema: il 12 settembre il viaggio della onlus "col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo"

Le efferatezze in quel centro montano della Provincia di Lucca servono per richiamare la malvagità brutale della seconda guerra mondiale e della invasione teutonica. Si visiterà il “Parco della Pace” ed il Museo con testimonianze della Lotta di liberazione nella Toscana. Con molta probabilità vi sarà il tradizionale incontro con il comm. Enrico Pieri, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage. Testimone di generosità e levatura morale, che ha visto distrutta tutta la sua famiglia e dovette poi emigrare in Svizzera per trovar lavoro decoroso. Rientrando non ha mancato occasione per ricordare che non bisogna aver odio per i nazisti, ma si deve mirare alla creazione concreta della Europa Unita, unico modo di allontanare gli sconti tra nazioni.

Al Presidente Gianni Cappa ed ai consiglieri di amministrazione della Banca alpi Marittimi va il grazie più sincero e sentito della onlus, poiché l’ente bancario consente a giovani studenti ed interessati alla storia della Resistenza di visitare il luogo ove sono conservati interessanti ricordi di una azione tra le più sconvolgenti della Lotta di liberazione, rappresaglia delle SS contro una popolazione inerme. Falciati da raffiche di mitraglie, bruciati sul sagrato della Chiesa Parrocchiale.

Chi volesse prenotarsi può telefonare al cellulare 333 1960253 e riceverà anche particolari logistici.