Il Comune di Cherasco dà benvenuto a Anna e Laura del Servizio Civile

Ha preso il via martedì 25 maggio, per il sesto anno consecutivo, l’esperienza con i volontari del Servizio Civile nazionale.

Saranno la 27enne cheraschese Laura Beccaria, laureata in scienze storiche all’università degli studi di Torino e la 23enne braidese Anna Gallo, studentessa in Lettere all’università di Torino, a svolgere nei prossimi 12 mesi il progetto “L’arte va in città” presso l’ufficio turistico di Cherasco.

Il sindaco Carlo Davico ha dato il benvenuto alle due ragazze che per un anno svolgeranno il Servizio Civile a Cherasco.

«Nel dare il benvenuto ad Anna e Laura – ha salutato il primo cittadino – auguro loro di fare una ricca e positiva esperienza. Tante sono le iniziative che si svolgono durante l’anno e in cui verrete coinvolte, spero siano opportunità utili alla vostra crescita personale e professionale».

Aggiunge Elisa Bottero, assessore alle Politiche giovanili: «Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, a Cherasco presteranno servizio civile due giovani. Come assessore non posso che essere lieta di accogliere Anna e Laura che avranno l’opportunità di intraprendere un’esperienza a servizio della comunità. Accompagneranno i turisti in visita alla nostra città e aiuteranno nell’organizzazione di mostre ed eventi».