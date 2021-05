Savigliano avrà il suo primo “Orto Comunitario Inclusivo”

Bambini, anziani, diversamente abili, tutti potranno accedere al primo orto comunitario inclusivo di Savigliano.

Un progetto nato da un’idea del consigliere comunale Antonino Rimbici, coinvolgendo il Consorzio Monviso Solidale e in particolare la cooperativa Proposta 80, ma anche Slow Food Fossano, il Centro Famiglie e la Ludoteca. L’inaugurazione dello spazio in via Mutuo Soccorso, realizzato su un terreno comunale di circa 250 metri (di fronte alla Ludoteca), sarà venerdì 4 giugno alle ore 17.

“L’orto deve diventare uno strumento di socializzazione, didattico e culturale con varie declinazioni - spiega il consigliere comunale - Cercheremo di dargli un imprinting trasversale”.

L’iniziativa nasce anche in virtù dell’approvazione in Consiglio del manifesto Bio Slow per la salvaguardia dell’ambiente e delle biodiversità, per un’ecosostenibilità a 360 gradi.

“A Savigliano non esisteva un orto di questo tipo e volevo fosse un elemento di sviluppo, ho trovato riscontro negli educatori di Proposta 80 e la collaborazione di un agronomo che si occuperà della parte didattica, mentre stiamo creando una collaborazione con Slow Food per il progetto Orti in condotta. L’idea - conclude Rimbici - è che ci sia un’opportunità per tutti di connettersi attraverso la cura della terra e dell’orto, che sia una fonte di interscambio”.