Bergesio (Lega): "Soluzioni e finanziamenti per risolvere i problemi della statale 28 della valle Tanaro"

Un’interrogazione per chiedere al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini di intervenire con urgenza per risolvere finalmente i gravi problemi che affliggono da decenni la statale 28 “del colle di Nava”. A depositarla è stato il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), che spiega:

“Quella della statale 28, divenuta ormai via privilegiata tra Piemonte e Liguria per le merci ed il turismo, è ormai una situazione non più sostenibile, che necessita con urgenza di interventi mirati e radicali, oltre che già progettati, ma privi delle risorse necessarie”.

La strada statale 28 del colle di Nava, da Fossano (Cuneo) a Imperia, è spesso interessata da incidenti stradali e da anni richiederebbe importanti interventi di manutenzione al fine di migliorarne la fruibilità e la sicurezza per tutti gli utenti.

I dati: l’area ha, secondo Istat, una delle incidentalità più alte in Italia, con una media di oltre 3,5 incidenti ogni 1000 abitanti.

Varie le problematiche in valle Tanaro: i tratti che attraversano tutti i paesi di Fondovalle, Nucetto, Bagnasco, Priola, Garessio e Ormea, sono vere e proprie strettoie.

Inoltre, a causa degli alti costi dei pedaggi autostradali e della chiusura del Colle di Tenda, i mezzi pesanti hanno aumentato la percorrenza su questo tratto, con un traffico non sostenibile nelle condizioni in cui versa l’arteria, e che crea disagio e insicurezza per cittadini e imprese.

“Più volte gli enti locali hanno sollecitato il finanziamento degli interventi, fondamentali per moltissime imprese, tra cui quella del legno – precisa Bergesio -. Tutte le attività produttive, sia quelle di trasporto merci su gomma, sia soprattutto quelle presenti nella Valle, sono sempre più penalizzate dalla mancanza di infrastrutture, fatto che costituisce un fattore fortemente disincentivante per chiunque voglia avviare una nuova attività nella zona”.

Ancora il senatore: “A gennaio 2020 è stato approvato il progetto definitivo di ANAS per i lavori sulla variante, ma ora serve che siano stanziate le risorse necessarie. A tal proposito, la Regione Piemonte e la Regione Liguria hanno chiesto che tali interventi fossero inclusi tra quelli prioritari di ANAS. Nel frattempo, le autorizzazioni per le opere sono però scadute e ANAS, per rinnovarle, sta seguendo il normale iter autorizzatorio in quanto non è stato possibile inserire gli interventi necessari nel primo elenco delle opere commissariate”.

Bergesio afferma: “L’arteria è strategica per il collegamento tra i territori e le economie liguri e piemontesi, dunque il suo ammodernamento e la messa in sicurezza sono da tempo attesi da popolazione, imprenditori e operatori economici. La realizzazione dei lavori previsti fra Pieve di Teco e Ormea porterà un sostanziale miglioramento di uno dei collegamenti più importanti tra Piemonte e Liguria, data la mancanza di Autostrade. Ricordo infine che già con una precedente interrogazione 4-035657, ancora senza risposta, avevamo sollecitato il Governo ad attivarsi per la messa in sicurezza della statale 28”.

Inoltre: “Un ulteriore ritardo dei lavori di manutenzione rischia di compromettere i flussi turistici tra le regioni Liguria e Piemonte oltre a rallentare quotidianamente il settore della logistica causando, di riflesso, ulteriori disagi alla popolazione che deve necessariamente spostarsi per recarsi al posto di lavoro”.

Tramite l’interrogazione, Bergesio ha quindi chiesto al Ministro: “Se è a conoscenza del grave problema di viabilità che interessa l’arteria, se intenda sollecitare ANAS affinchè elabori soluzioni per superare tale criticità e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine affinchè siano stanziate le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi”.