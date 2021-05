Valle Gesso: riaprono le strade provinciali per San Giacomo di Entracque e Terme di Valdieri

La Provincia riapre venerdì 28 maggio alle ore 18 la strada provinciale 301 per San Giacomo di Entracque in valle Gesso. La strada era chiusa dal 2 ottobre 2020 in seguito ai gravi danni causati dalle intense piogge che avevano provocato pesanti frane della sede stradale e smottamenti. I lavori, ripresi appena possibile e proseguiti senza sosta, hanno portato alla ricostruzione della strada provinciale di San Giacomo di Entracque che, per qualche chilometro era stata addirittura portata via dalla furia dell’acqua che ha fatto anche crollare il ponte alla frazione. In alcuni tratti la strada è stata ridisegnata e ampliata, ma non può ancora essere asfaltata perchè bisogna attendere che si sedimenti bene e sistemare gli attraversamenti dei rii laterali.

Da sabato 29 maggio alle 8 riapre anche la strada provinciale 239 Sant’Anna di Valdieri-Terme di Valdieri, anch’essa gravemente danneggaita dall’alluvionale dell’ottobre scorso. Oltre ai lavori di sistemazione provvisoria, la carreggiata stradale è stata ripristinata e liberata anche da neve e detriti.

Considerata la precarietà della situazione, entrambe le strade provinciali saranno percorribili con il limite di velocità di 30 chilometri orari, con divieto di transito ai mezzi di lunghezza superiore a 8 metri e con massa superiore a 3,5 tonnellate. Il traffico è consentito anche ai mezzi delle ditte che lavora alla ricostruzione, oltrechè ai mezzi di soccorso, vigili del fuoco, polizia e ordine pubblico.