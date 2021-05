AslCn1, il dott. Guerra è il nuovo direttore generale: "Auguriamo buon lavoro e confidiamo di poterlo incontrare non appena insediato"

"Abbiamo appreso, nella mattinata di ieri, che la Giunta Regionale ha formalizzato la nomina del Dott. Giuseppe Guerra a Direttore Generale della Asl Cn1." - dichiarano i sindaci dichiarano i Sindaci di Mondovì, Ceva e Garessio, Paolo Adriano, Enzo Bezzone e Ferruccio Fazio. - "Desideriamo augurare buon lavoro al Dott. Guerra, del quale siamo a disposizione e che confidiamo di poter incontrare non appena insediato: a lui diremo che siamo attenti e vigili rispetto alla valorizzazione degli ospedali e del territorio di Ceva e Mondovì. Siamo certi che aver lavorato per tanti anni a Savigliano non gli impedirà di concentrare i propri sforzi sul nostro territorio, che tanti problemi risolve all'intera Azienda Sanitaria. Per questo gli chiediamo di coinvolgere subito i Sindaci dei Comuni del Distretto Sanitario cebano-monregalese".