Marene: il percorso fitness Gabriele Alladio pronto per la bella stagione

Il percorso fitness Gabriele Alladio di Marene è di nuovo pronto per la bella stagione.

A provvedere alla sua ripulita è stato il Centro Sportivo dell'associazione don Avateneo.

"In collaborazione con l'Amministrazione Comunale, come Centro Sportivo ci siamo impegnati a mantenere in ordine l'area del percorso salute. Ci piacerebbe molto che durante la giornata il parco sia fruibile liberamente a tutti gli appassionati" commenta il presidente dell'associazione Aldo Allemandi.

"Siamo anche al lavoro per programmare e poi realizzare alcuni interventi per valorizzare sempre più il complesso. Uno riguarderà sicuramente la manutenzione straordinaria del manto erboso del campo da calcetto. Per quest'ultimo il nostro obiettivo è anche quello di progettare il nuovo impianto d'illuminazione a LED da presentare poi al Comune.

Ci tengo molto anche a ringraziare le Società e il Caffé "Ila&Anna" che in questo difficile periodo stanno comunque lavorando per animare l'estate con iniziative ed eventi".

"Il percorso - aggiungono l'assessore Alberto Deninotti e la consigliere Gessica Mina - garantisce la possibilità di praticare sport all'aria aperta in totale sicurezza. Attrezzature di vario genere sono presenti per poter svolgere molteplici esercizi. La pista permette inoltre di poter correre e passeggiare in assoluta tranquillità. Ringraziamo nuovamente l'associazione Don Avataneo per la collaborazione e per il loro prezioso aiuto".