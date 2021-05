Bra dice addio ad Aldo Rampone, aveva 74 anni e una vita divisa a metà tra sport e spettacolo

Dolore e commozione a Bra per la morte di Aldo Rampone, strappato all’affetto dei suoi cari da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Se n’è andato all’età di 74 anni dopo una vita divisa a metà tra sport e spettacolo.

Negli anni Sessanta, insieme alla moglie, aveva fondato l’Hf Braidese, forte squadra di hockey su prato, che contribuì a far crescere la passione per questo sport in tutta la città, seminando glorie e crescendo giocatori di talento, a partire dalle due figlie.

Prima dirigente sportivo come consigliere federale e poi semplice appassionato, ha dato tutto se stesso alla promozione della cultura sportiva, esattamente come ha fatto per l’altra sua anima, quella teatrale.

Il nome di Aldo Rampone è collegato, infatti, a quello dello spettacolo e dell’intrattenimento. La sua carriera iniziò dietro le quinte come tecnico scenografico, quindi dipendente Rai presso la sede di Torino ed infine direttore di scena per il premio Nobel Dario Fo, per il teatro Solferino di Torino, per il noto tandem di attori Gaspare e Zuzzurro, Marina Massironi e tanti altri.

Era molto conosciuto e apprezzato anche per le collaborazioni con la compagnia teatrale braidese e altri artisti locali, rappresentando una delle più belle espressioni del teatro, inteso in forma totalizzante, arte e anche impegno sociale.

E con lo stesso spirito partecipava agli appuntamenti culturali e d’intrattenimento della sua Bra. Uno degli applausi più fragorosi per Aldo Rampone è scoccato nel gennaio 2020 al Caffè Letterario, quando il cabarettista Pino Milenr, rispolverò ricordi e battute con il grande amico seduto in prima fila.

Alla notizia della sua morte sono stati tanti i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia stretta nel dolore. Oggi lo piangono la moglie Anna Grazia, le figlie Elettra, Guendalina con Paolo e l’adorata nipote Agata, la sorella Rita con Renzo, oltre a tutti i parenti di ogni grado, che ringraziano medici ed infermieri per le cure prestate al loro caro.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 31 maggio, alle ore 10, nella parrocchia di Sant’Antonino Martire, prima del suo ultimo viaggio verso il cimitero di viale Rimembranze.

Cultura, teatro, sport, umanità: è la sua eredità per tutti noi.