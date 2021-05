Italiani i più infedeli nel Vecchio Continente: tradiscono più gli uomini o le donne?

Gli italiani? Il popolo più infedele d’Europa. A rivelarlo è stato una recente indagine di mercato svolta a livello continentale, che certifica come l’Italia, storicamente noto per essere un paese di santi, poeti e navigatori, abbia il tasso di tradimenti più elevato dell’intero Vecchio Continente.

Si stima, infatti, che almeno due terzi degli italiani abbia tradito il proprio partner almeno una volta negli ultimi diciotto mesi, con una crescita costante di tradimenti da parte delle donne che prosegue imperterrita da ormai svariati anni. Il podio del tradimento europeo, poi, viene completato da spagnoli (55% di persone fedifraghe) e francesi (52%).

Dove e con chi tradiscono gli uomini italiani

Analizzando il nostro paese, si può tranquillamente affermare come non esista un “profilo” del traditore italiano. Nonostante ciò, è possibile desumere alcune caratteristiche più frequenti in quei soggetti che tendono a tradire il proprio partner. Nella maggior parte dei casi, si tratta di individui dal profilo economico e sociale medio-alto. Non c’è da stupirsi, di conseguenza, se nelle prime posizioni sono presenti liberi professionisti, imprenditori e dirigenti, anche se il fenomeno, ad onor del vero, si estende a macchia di leopardo.

Il grado di istruzione è ampiamente stratificato, anche se qualche considerazione di tipo psicologico può essere tracciata. Tendenzialmente, i laureati vivono il tradimento in maniera meno frustrante, cogliendolo come un aspetto che, giocoforza, fa parte della vita e della nostra quotidianità, mentre i soggetti con un livello di istruzione più basso tendono soventemente a provare un senso di vergogna.

Le occasioni per tradire sono estremamente aumentate negli ultimi vent’anni, grazie, in primis, alle infinite opportunità di incontri offerte dal web. Un fenomeno, quello delle nuove conoscenze online, che ha conosciuto il proprio boom all’inizio degli anni 2000 e oggi, nonostante si sia ridimensionato, viene ancora percepita come un’ottima opportunità per allacciare relazioni extraconiugali.

Donne sempre più fedifraghe: quali sono le motivazioni che le spingono a tradire

Non solo gli uomini, però, tradiscono. Anzi, negli ultimi vent’anni sono le donne a tradire con maggior frequenza il proprio partner, spesso anch’esse con dei professionisti dell’eros come i gigolò. Un dato che testimonia come la parità di genere, perlomeno nell’ambito della infedeltà, sia già stata raggiunta da tempo. Le motivazioni che spingono una donna a tradire sono molteplici, in molti casi totalmente differenti rispetto a quelle degli uomini.

Più della metà delle donne dichiara di tradire semplicemente perché prova attrazione nei confronti di un altro uomo, mentre nella platea maschile l’attrazione è il motivo principale nei due terzi dei tradimenti. La molla principale che spinge una donna a tradire, però, è sempre la stessa: mancanza di attenzioni da parte del proprio partner.

La maggior parte delle donne, pur ammettendo di provare attrazione per un uomo, dichiara di non tradire qualora si sentisse soddisfatta dal proprio partner. Le mancanze che vengono attribuite agli uomini sono le più svariate. Alcune donne, infatti, tradiscono perché non si sentono appagate sessualmente.

Altre, invece, compiono questo atto anche se il marito è un ottimo amante perché non si dimostra all’altezza dal punto di vista affettivo e caratteriale. In buona sostanza, la mente di una donna, come scientificamente dimostrato, è molto più elaborata e complessa rispetto a quella di un uomo. E le motivazioni per le quali tradiscono, di conseguenza, sono più sottili e raffinate.