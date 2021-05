Fondazione Fossano Musica presenta ‘Musica d’estate’ 2021: si parte con Cristicchi

‘Musica d’estate’ 2021 è la rassegna presentata da Fondazione Fossano Musica nella conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio di ieri, 28 maggio. La scuola musicale fossanese ha reso pubblico il calendario degli eventi principali che si svolgeranno quest’estate, su un palco che avrà una nuova posizione fronte castello.

La conferenza è stata presentata dal direttore di FFM Gianpiero Brignone, assieme al presidente della Fondazione Gian Franco Riorda, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino, il sindaco di Fossano Dario Tallone e l’assessore Donatella Rattalino.

“Quest’anno chi seguirà i concerti avrà come sfondo non più i palazzi ma il castello, per diversi motivi abbiamo deciso di cambiare la logistica. - spiega il sindaco di Fossano - La sistemazione sarà diversa: non avremo più due sedie girate al contrario e una verso il palco, questo ci darà la possibilità di ospitare più persone, con 600 posti che saranno garantiti. Ringrazio a nome di tutti la Protezione Civile, è grazie a loro se gli eventi si possono svolgere in sicurezza e in tranquillità.”

Parole di encomio anche da parte del presidente della Fondazione CRF, Gianfranco Mondino, che dichiara: “Rivolgo grandi complimenti alla FFM che è riuscita in tempi di Covid a mantenere l’attività di insegnamento. Gli studenti hanno potuto continuato a studiare e centinaia di insegnanti proseguito a lavorare. FFM è riuscita a presentare un programma eccellente nonostante l’emergenza sia ancora attuale.”

9 i concerti annunciati, dal 21 giugno al 30 agosto. Si comincia con un ospite speciale, il vincitore del Festival di Sanremo 2007 Simone Cristicchi.

- Il 21 giugno il primo evento della stagione: Assieme all’Orchestra Ritmo Sinfonica di Fondazione Fossano Musica si esibirà Simone Cristicchi (con produzione e direzione di Lorenzo Subrizi).

- Il 26 e 27 giugno spazio a ‘Vocalmente - A Cappella Fest’ con Voxes, Rebel Bit e KOR.

- Il 19 luglio piazza Castello ospiterà un Omaggio a Lucio Dalla assieme alla FFM Pop Orchestra.

- il 22 luglio con ‘La Musica salva la vita’ si tratterà il delicato tema delle orchestre giovanili in Venezuela. Una narrazione a cura di Alessio Boni, testo di Silvia Guberti, musiche di Nicola Ferro e direzione affidata a Gianpiero Brignone.

- Un omaggio a Cesare Pavese tramite FFM Jazz Band il 28 luglio, concerto intitolato ‘Il mestiere di vivere’

- Fabrizio Bosso e Javier Girotto porteranno il Latin Mood sul palco di piazza Castello il 31 luglio

- Spazio alla musica classica il 28 agosto con l’Orchestra FFM Classica formata da 60 elementi. Direttore il maestro Julius Kalmar.

- Si chiude il 30 agosto con ‘HEROES’, un omaggio a David Bowie intepretato per l’occasione da Paolo Fresu.

Tutti i concerti si svolgeranno alle 21. I biglietti saranno presto disponibili sul sito di FFM, dove i visitatori troveranno, in base alla data selezionata, una mappa dei posti acquistabili.

Saranno aperti anche 5 ‘Campus’ formativi: il Junior Musical Camp ‘Musicaremifasol’, dal 28 giugno al 2 luglio; per gli studenti di percussione dal 5 al 10 luglio ‘Woodwind Drum’n’Brass Fest’; il ‘Pop Music Fest’ dal 19 al 24 luglio; si prosegue con il corso di formazione orchestrale ‘Orchestra Week’ dal 23 al 28 luglio e infine il ‘Jazz Summer Fest’ dal 26 al 31 luglio.