Piero Pelù in concerto il 7 agosto a Fossano, ospite dell'Anima Festival

Piero Pelù in tour

L’Anima Festival porta a Fossano una tappa del tour ‘Gigante Live’ di Piero Pelù, in programma il prossimo 7 agosto in piazza Castello; al momento si tratta dell’unica data piemontese. La presenza del rocker nella città degli Acaja era già prevista lo scorso 9 luglio 2020, successivamente cancellata causa Covid.

Con 8 date già annunciate, il cantante ha espresso tutto il suo entusiasmo per tornare a esibirsi sul palco: “La musica non si arresta - dichiara Pelù - Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?”

L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa di presentazione del Cuneo Music & Art Festival da parte dell’ATL di Cuneo. Quella fossanese sarà la sesta di 8 date già confermate, ma altre tappe potrebbero essere aggiunte. I biglietti saranno presto disponibili su Ticketone.