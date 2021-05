Giovedì 3 giugno “La piazza dei Talenti” a Cuneo

Città dei Talenti presenta la prima iniziativa di “Città dei Talenti” On the road, la rassegna di eventi itineranti nella provincia di Cuneo.

Giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 14,30 alle 17,30 piazza della Costituzione a Cuneo ospiterà La piazza dei talenti, un vero e proprio itinerario alla scoperta del potenziale personale per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni. In piccoli gruppi, i bambini potranno avvicinarsi a vari stand e materiali, facendone esperienza in modo giocoso, per poi trarre un bilancio personale di quanto scoperto su di sé e le proprie attitudini.

Il percorso, della durata di 3 ore, accompagna ogni bambino in laboratori esperienziali sul legno, sulla meccanica, sui cibi e le bevande, sull’idraulica, sui circuiti elettrici e sulle competenze intrapersonali e interpersonali, giocando insieme ad operatori e educatori del progetto della Città dei Talenti.

L’iniziativa è stata ideata e verrà realizzata dalle organizzazioni cuneesi partner di Città dei Talenti: le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo e Insieme a Voi, le Agenzie Formative A.F.P. Dronero, ENAIP, Scuole Tecniche San Carlo e la Cooperativa ITUR, in collaborazione e con il supporto del Comune di Cuneo.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione via mail entro il 1/06/2021 a: info@cittadeitalenti.it, specificando La piazza dei talenti. Ogni bambino va accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC e selezionato e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan.

L’iniziativa, frutto di un percorso di coprogettazione realizzato tra il 2018 e il 2019, vede il suo cuore pulsante nella realizzazione della Città dei Talenti, uno spazio fisico a Cuneo, in via Luigi Gallo 1, pensato e strutturato a misura di bambini e ragazzi nella fascia d’età 8-12 anni: l’obiettivo è offrire loro un punto di riferimento per ampliare l’esplorazione di sé, la scoperta dei propri talenti guardando al futuro con maggiore consapevolezza e serenità, attraverso un percorso di allenamento alle scelte. Durante il 2021, la Città è chiusa per ristrutturazione dello stabile che la ospita e si è quindi attivata per realizzare iniziative on the road nei principali centri abitati della Provincia di Cuneo.





Per info:

www.cittadeitalenti.it

info@cittadeitalenti.it

cell. 347 1775214