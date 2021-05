Il Teatro fa il suo giro con Le Dame di Goldoni a Dronero e Bu! a Busca

“Il Teatro fa il suo giro” con un doppio appuntamento per la stagione “Come sassi nell’acqua – Reloaded” organizzata da Santibriganti Teatro. Venerdì 4 giugno alle 21.00 andrà in scena “Dame di Goldoni” al Teatro Civico Iris di Dronero e sabato 5 giugno, sempre alle 21.00, il Teatro Civico di Busca ospiterà lo spettacolo per famiglie “Bu!”

“Dame di Goldoni” è una conferenza-spettacolo prodotta dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, in cui un’attrice e una giornalista, Daniela De Pellegrin e Maura Sesia, tra un litigio e l’altro, analizzano i personaggi femminili delle opere di Carlo Goldoni: donne, figlie, spose, vedove, signore o serve, a partire da Mirandolina de “La Locandiera”, tutte ancora di straordinaria attualità per la pittura dei caratteri, la disamina di vizi tanto contemporanei come ipocrisia e arroganza, e l’inautenticità dei rapporti sociali.

L’appuntamento di sabato 5 giugno al Teatro Civico di Busca con “Bu!”, di e con Claudio Milani, è una divertente storia di paura, raccontata da un attore e da una porta. La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco Nero. Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde c’è una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadi e anche un bambino, Bartolomeo. Sarà lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affrontare le creature del Bosco Nero.

Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una filastrocca, vengono messe in scena le paure tipiche dei bambini, per far comprendere ai piccoli spettatori che esse sono patrimonio di tutti e che, con un po’ di coraggio, si possono sconfiggere e dimenticare.

Il costo dei biglietti della stagione “Come sassi nell’acqua – Reloaded” resta invariato a 13 euro, con le solite riduzioni, e a 6 € per gli spettacoli per famiglie, nonostante la contingentazione dei teatri che riduce notevolmente i posti disponibili. Anche per questo motivo è caldamente consigliata la prenotazione ai singoli eventi, chiamando lo 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30.

La stagione teatrale 2020/2021 “Come sassi nell’acqua - Reloaded” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte e in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

In collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Fertili Terreni Teatro, Torino Fringe Festival e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.