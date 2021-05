Voglia di ripartire: Arte e Artigianato inaugurano Start a Saluzzo

Finalmente Re-Start. C’è la voglia di ripartire espressa nelle parole inaugurali, nell’atmosfera, nella voglia di incontro che hanno alzato il sipario su Start, ieri 28 maggio in salita al castello, al centro del centro storico “alto” location principale e di fascino della rassegna “che meglio rappresenta l’essenza di Saluzzo: arte, artigianato, antiquariato” – parole dell’assessore alla cultura Attilia Gullino.

Nel programma di un mese Start, alla quinta edizione offrirà un ventaglio di appuntamenti, centrati sulle tre A, che ripartono “dal vivo” con numeri alti di adesioni, più di 40 ditte artigiane, oltre venti antiquari, vari artisti che hanno scelto Saluzzo, come hanno sottolineato la presidente della Fondazione Bertoni Carlotta Giordano e Alberto Dellacroce.

La scena del primo fine settimana è dell’Artigianato e dell’Arte Contemporanea, in un contenitore perfetto come il museo civico Casa Cavassa ( via San Giovanni 5).

Qui nelle sale del piano terra si può ammirare fino al 13 giugno la mostra , “Far luce” dell’artista originario di Torre Pellice Andrea Nisbet. La personale curata da Giuseppe Biasutti, di grande impatto nella suggestione delle sale, è aperta domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’ 83° Mostra Nazionale dell’Artigianato dedicata agli artigiani e alle ditte del territorio vede a Casa Cavassa il suo cuore pulsante proseguendo il percorso iniziato nelle scorse edizioni fra tradizione e innovazione, curiosità con la partecipazione aziende artigiane, associazioni, scuole.

Il 2, 5,6 giugno: la via degli Artigiani: il porticato dell’Antico Palazzo Comunale, l'ex Convento delle Orsoline e spazi privati in salita al Castello saranno luogo di laboratori e artigianalità dove ammirare e fare shopping a km 0 e dove il pubblico troverà la sede di un palinsesto di eventi da vivere e workshop per toccare con mano il lavoro in bottega.

Come nelle precedenti edizioni la manifestazione è arricchita da una grandissima sfida: nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato si svolgerà un hackathon che vedrà protagonisti studenti universitari provenienti da tutta Italia per quattro giorni di lavoro e confronto.

https://startsaluzzo.it/artigiani/

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Dal 28 maggio al 13 giugno

Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo

START/ARTE - 26° Mostra di Arte contemporanea di Saluzzo

"Fare luce" di Andrea Nisbet, a cura di Giuseppe Biasutti

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18



Dal 28 maggio al 6 giugno

Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo

START/ARTIGIANATO - 83° Mostra Nazionale dell’Artigianato





Dal 28 maggio al 6 giugno 2021

Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo

START/OFF - Arte & montagne



Sabato 29 maggio - Domenica 30 maggio

Giochi di inchiostro

Laboratorio estemporaneo e sperimentale di stampa artigianale in Salita al Castello

Attività libera e gratuita

MUSA Itur - 800 942 241 - musa@itur.it



Sabato 29 maggio - ore 15.00 inaugurazione mostra, ore 16 film

Domenica 30 maggio 2021 - ore 15.15 apertura mostra, ore 16 film

Cinema Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città 15

“BOGRE - La grande eresia europea”

In collaborazione con Espaci Occitan sarà allestita “BOGRE – la Mostra” a integrazione del film documentario - Apertura pomeridiana della mostra mercoledì 2, sabato 5 e domenica 6 giugno

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria sul sito www.prenotazionifondazionebertoni.it



Sabato 29 maggio 2021 - 18 e 20.30

Confraternita della Croce Nera, Piazzetta San Nicola

per Jazz Visions Piano Solo Series

PAOLO BIRRO plays Billy Strayhorn

Ingresso 12 euro - ridotto 10 euro (fino a 18 anni e oltre i 65)

Vista l’esiguità dei posti disponibili in seguito alle normative anti-covid sono previsti due set, alle ore 18.00 e alle 20.30

Info www.jazzvisions.it/it



Domenica 30 maggio - ore 15:30 e ore 17:30

Ritrovo e partenza Museo Civico Casa Cavassa

Storie di Artigianato

Visita guidata dedicata all'artigianato in occasione della mostra allestita nella suggestiva cornice del museo civico Casa Cavassa, un viaggio tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le storie degli artigiani.

Costo: 8 € a persona (gratuito per under 10 anni)

MUSA Itur – Piazza castello 1 - 800 942 241 - musa@itur.it