Made in Italy e tesseramento al centro della conferenza stampa della Lega Salvini Premier in Granda

Questa mattina a Fossano in Piazza d'Armi si è tenuta una conferenza stampa della Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo.

Presenti, oltre al padrone di casa, il sindaco di Fossano Dario Tallone, il senatore Giorgio Maria Bergesio, l'onorevole Flavio Gastaldi e i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

"Siamo qui oggi - commenta il Segretario provinciale senatore Giorgio Maria Bergesio - innanzitutto per stare in mezzo alla gente dopo i mesi passati tanto travagliati, ma anche a dare impulso alla ripartenza tanto voluta dalla Lega e dal nostro Matteo Salvini.

Ripartenza per noi vuol anche dire la continuazione della campagna tesseramento 2021 per la quale saremo questo fine settimana in tutte le principali piazze della Granda.

Essere poi qui in mezzo ai banchi di Campagna Amica vuol essere simbolico per la tutela del Made in Italy che stiamo portando avanti come Lega al fianco dei nostri produttori".

I gazebo della Lega Salvini Premier saranno presenti in tutte le principali piazze della Provincia di Cuneo anche nella giornata di domenica per la raccolta firme a tutela del Made in Italy e per il tesseramento 2021.