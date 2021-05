Riapre l'ambulatorio delle Infermiere volontarie della Croce Rossa di Alba

Lunedì 31 maggio alle 16, nei locali rinnovati del Comitato della Croce Rossa di Alba in via Ognissanti 30, con il presidente Luigi Aloi, e i dottori Alessandro Agnelli, Roberto Giachino, Marco Pizzigalli e Pier Giorgio Verri, riaprirà l'ambulatorio in cui operano le Infermiere Volontarie.

"Chiuso nella fase emergenziale e post-emergenziale della pandemia da Covid-19, che ha generato distanze e vuoti nelle persone, facendole sprofondare in un senso di smarrimento tanto da farle smettere di "curare se stesse", l'ambulatorio vuole prendere in carico la persona e divenire un punto di riferimento, un supporto per tutti coloro che si trovano in una situazione di disagio - commenta il presidente Luigi Aloi -. Non abbiamo la presunzione di risolvere tutti i problemi, ma desideriamo essere uno strumento in più insieme ai medici di base a vantaggio dei più deboli” sempre fedeli al motto: Ama, conforta, lavora, salva".

L’idea delle Crocerossine impegnate al suo interno è di lavorare in rete con tutti i segnalatori del bisogno, ma anche di formare un’équipe con diverse figure professionali che lavorino insieme, con un sistema di turnazione, e promuovere iniziative di prevenzione e cura della salute per chi non può permettersi i relativi costi.

Nell'ambulatorio, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, vengono erogate le seguenti prestazioni: misurazione della pressione sanguigna, della saturazione dell'ossigeno e della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi, terapia iniettiva su prescrizione del proprio medico curante, medicazioni.

In programma, per il futuro, una volta al mese la presenza di medici specialisti.

Per informazioni contattare il numero 366.689.5742.