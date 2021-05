Al Wellington di Paesana, il 1 giugno, aperitivo di “bentornati” a clienti e normalità

Al centinaio di posti a sedere all’aperto, dal 1 giugno il ristorante-pizzeria Wellington di via Reinaud, a Paesana potrà finalmente tornare ad aggiungere quelli all’interno della struttura: l’ultima volta, se la memoria non ci inganna, era successo il 14 febbraio, giorno di San Valentino, quando un fritto misto alla piemontese seppe farsi apprezzare da tutti.

Il ritorno degli spazi interni è stato autorizzato dall’allentamento di alcune restrizioni delle normative anti-Covid sino ad oggi in vigore. in vigore.

Patrizia Abate Daga, infaticabile titolare del Wellington, a Paesana, appartiene a quella categoria di persone cui non fanno difetto passione, ottimismo ed innate capacità culinarie.

“Il 1 giugno vogliamo dare - a modo nostro – il bentornato a tutti i nostri clienti ed a questo inizio di ritorno alla normalità che speriamo duraturo: lo faremo offrendo a tutti un aperitivo, alcolico od analcolico a seconda dei gusti, a tutti quelli che pranzeranno o ceneranno da noi”.

La specialità della casa, oltre naturalmente alle pizze, sono indubbiamente i piatti a base di pesce (non perdetevi quell’inno alla vita che sono gli spaghetti al Wellington, cotti al forno sotto una “coperta” di pasta per pizza) ed i dessert che Patrizia prepara con le proprie mani in base alla frutta di stagione.

Oltre al consueto servizio, il Wellington – che fa del rapporto qualità-prezzo il suo indiscusso punto forte – proporrà per tutta l’estate il menù turistico sia il sabato che la domenica a pranzo: due antipasti, un primo, un secondo con contorno ed un quarto di vino o una bibita a soli 18 euro. Con due euro in più si avranno anche un dolce ed il caffè.

Info e prenotazioni: 3773598255.