Fossano, consegnate le borse di studio intitolate a Giovenale Miglio

Venerdì 28 maggio, presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Fossano, sono state consegnate le borse di studio intitolate a Giovenale Miglio, che ogni anno la CRF consegna agli studenti più meritevoli della sezione Amministrazione, finanza e marketing dell’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano.

I due studenti premiati, Veronica Bogliotti e Simone Milano, si sono particolarmente distinti nell’a.s. 2019/2020 per i lusinghieri risultati ottenuti e per il comportamento corretto, educato e disponibile anche verso i compagni.

Il Dott. Miglio, Presidente della CRF, nel ricordare il padre a cui è intitolata la borsa di studio, dichiara: “E’ un onore per me consegnare questo premio. Mio padre è stato Presidente della Cassa dal 1962 al 1985 ed un forte sostenitore della sua patrimonializzazione per tutelarne l’autonomia. Auguro ai due studenti un avvenire colmo di soddisfazioni personali e professionali”.