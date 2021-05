Una grande festa per “Forza di gradiente”, il murale realizzato sulla facciata della media di Madonna dell’Olmo

Una grande festa per l'istituto ma per l’intera frazione, che adesso ha la scuola più bella e green della città.

L’opera ha un valore in più, sempre sotto il profilo ambientale. È realizzato con vernici speciali in grado di assorbire l’inquinamento. Un tema molto caro all’artista, che in ogni sua opera cerca di portare le tematiche ambientali e di sensibilizzare le persone.