Corsa in montagna: primo atto per il titolo italiano, tanti atleti cuneesi a caccia di un posto sul podio

Domenica 30 maggio appuntamento tricolore per la Corsa in Montagna. Dopo il 2020 dove, causa COVID, il Campionato Italiano si disputò in un’unica prova a Susa in occasione del Challenge Stellina, nel 2021 si torna all’antico: il titolo italiano sarà infatti assegnato in due prove, la prima di salita e discesa in programma proprio domenica nella zona del Lago di Roncone, la "ChieseRun". La seconda avrà luogo il 14 agosto a Margno (LC) con la gara di sola salita a Pian delle Betulle.

Molti gli specialisti piemontesi in gara a caccia di un posto sul podio. La gara femminile vede come favorita Alice Gaggi ma non staranno certo a guardare le portacolori dell’Atl. Saluzzo Lorenza Beccaria e Alessia Scaini, così come le sorelle Francesca ed Erica Ghelfi (Pod. Valle Varaita). Grande attesa anche per il rientro in una gara di corsa in montagna di Camilla Magliano (Pod. Torino).

In campo maschile saranno al via i gemelli Martin e Bernard Dematteis (Sportification).

Nelle prove juniores da seguire Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo) e Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris), mentre nella prova maschile i portacolori della Pod. Valle Varaita Elia Mattio e Simone Giolitti.