Volley A2/F: Vallefoglia promossa in A1…Pinerolo al tappeto! Nella prossima stagione sarà ancora derby con Mondovì

Spettacolo ed emozioni anche in gara2 della finale Play-off del campionato di serie A2 Femminile. La Megabox Vallefoglia ha superato l’Eurospin Ford Sara Pinerolo per 3-1 (25-27; 25-19; 27-25; 25-18), bissando il successo ottenuto mercoledì in Piemonte. Alla prima esperienza in A2, dunque, dopo aver acquisito il titolo sportivo di Baronissi, la società pesarese approda in A1 e lo fa meritamente. Ricordiamo che la Megabox aveva chiuso al primo posto il girone Est di regular season e al 3° la Pool Promozione, alle spalle della Lpm Bam Mondovì.

Protagonista assoluta del match la sempreverde Lucia Bacchi (21 punti), che a dispetto del dato anagrafico (40 anni), ha sfoderato una prestazione tutta tecnica e grinta. Preziosa come al solito l’apporto di Alice Pamio (25). Il Pinerolo di coach Michele Marchiaro ha provato a sovvertire il pronostico lottando su ogni pallone disponibile. Non sono bastati neppure i 27 punti di Valentina Zago per portare la finale play-off a gara3. Pinerolo, dunque, che resta in A2 e che nella prossima stagione si ritroverà come avversaria la Lpm Bam Mondovì.