Volley maschile: dalla C alle giovanili impegnativo weekend per Cuneo

UNDER 17 – Cuneo Bianca VS Cuneo Rossa (credit: Ciribirigì)

Terza giornata della seconda fase del campionato di Serie C maschile, i ragazzi di coach Salomone si preparano alla trasferta torinese contro l'Artivolley Collegno (oggi ore 17.30). Obiettivo: proseguire con gli ottimi risultati riportati dai primi due confronti del girone con il Nuncas Chieri e Val Chisone.

Tempo derby in Under 17. Cuneo arriva all’ultima giornata del girone con entrambe le compagini in cima alla classifica. I rossi di coach Revelli con 27 punti arrivano al derby da capolista, ma la delegazione bianca di coach Tavella è subito dietro a 23 pt. Il confronto tra Bianca e Rossa, sarà disputato domenica 30 maggio, alle ore 10.30 in diretta YouTube sul canale CUNEO VOLLEY TV direttamente dal PalaITIS.

Tutte arruolate le Under 15: sabato 29 maggio alle ore 15.00 i ragazzi di coach Feula affronteranno la trasferta a Villanova Mondovì, mentre mezz’ora dopo al PalaITIS la compagine BAM Mercatò Cuneo Blu di coacah Frison ospiterà gli astigiani del Revolution. Infine, sempre oggi (alle ore 18.00) in diretta YouTube sul canale CUNEO VOLLEY TV, i giovani di coach Macagno ospiteranno il Mercato’ Alba.

Doppio concentramento Under 13: dopo quello andato in scena ieri pomeriggio, nel quale si sono affrontate tra loro le compagini cuneesi, domenica 30 maggio dalle ore 14.30, sempre al PalaITIS, le squadre biancoblù si confronteranno con il Villanova Volley.

Tutte le partite si svolgeranno a “porte chiuse”, quelle casalinghe saranno trasmesse in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.