Va in pensione Massimo Grisoli, direttore del Parco del Monviso.

Classe 1957, Grisoli è stato prima direttore dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, per poi approdare, in qualità di dirigente, all’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Nel 2013, l’incarico di direttore dell’Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, all’epoca il Parco del Po. Ruolo che ha mantenuto anche col “passaggio” al Parco del Monviso.

Dal 16 maggio, la dottoressa Stefania Grella, direttrice del Parco della Mandria, ha assunto il ruolo di direttore pro tempore dell’Ente Parco, su nomina della Giunta Regionale, proprio in sostituzione del dottor Grisoli.

La Grella rimarrà in carica fino alla conclusione dell’iter di nomina del nuovo direttore.

“Ringrazio la dottoressa Stefania Grella per aver nuovamente accettato l’incarico presso il nostro Ente e le auguro di poter svolgere in questi mesi un proficuo lavoro in questa fase di rinnovo, sia amministrativo che tecnico.

Un ringraziamento, inoltre, al dottor Massimo Grisoli, per l’attività svolta in questi anni di servizio presso il Parco del Monviso” commenta il presidente Dario Miretti.

In merito all’iter per la nomina del nuovo direttore, il Parco del Monviso ha aperto la procedura per assumere, tramite mobilità volontaria tra Amministrazioni pubbliche, un dirigente di ruolo che svolgerà le funzioni di direttore dell’Ente di gestione, posto rimasto vacante con il pensionamento di Grisoli.

Il bando pubblico è stato approvato dalla dottoressa Grella con la determinazione del 24 maggio scorso.

Gli interessati avranno tempo fino alle 12 del 28 giugno 2021 per presentare le domande di partecipazione. Per essere ammessi i candidati dovranno essere dipendenti di ruolo con la qualifica di dirigente con almeno cinque anni di servizio ed esperienza professionale nell’esercizio delle funzioni dirigenziali presso un’Amministrazione pubblica.

La commissione di valutazione procederà a redigere una graduatoria sulla base dei curricula presentati e all’espletamento di un colloquio.

Per maggiori informazioni: https://www.parcomonviso.eu/news/375/il-parco-assume-un-dirigente