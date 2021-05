Mondovì, negli orti urbani entra in funzione la compostiera di comunità (FOTO E VIDEO)

La città di Mondovì continua le iniziative a sostegno dell'ambiente cui ora si aggiunge la compostiera di comunità: un macchinario che consente di smaltire il rifiuto organico in loco.

Un progetto che vede la stretta collaborazione tra il Comune, la cooperativa sociale Proteo e il sostegno di Fondazione CRC.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 29 maggio, "BigHanna", l'innovativo macchinario della torinese Achab srl è stato presentato ufficialmente al gruppo di monregalesi degli "orti urbani" che la utilizzeranno per smaltire i rifiuti organici.

"Abbiamo finanziato con grande piacere questa iniziativa macchinario" - ha spiegato il vice presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola - "Fondazione ha da sempre a cuore il tempa dell'ambiente, come dimostra anche l'iniziativa "Spazzamondo", che avrà luogo il prossimo sabato per cui rinnoviamo l'invito a partecipare numerosi".

"Un'attrezzatura che dimostra che esiste un modello di economia circolare, tra circa quattro settimane, i 36 ortisti potranno conferire i propri rifiuti e in seguito avere il fertilizzante." - ha spiegato Fabrizio Gasco di Proteo - "Una proposta per il futuro".

Il macchinario è entrato in funzione dallo scorso 23 aprile ed entro quattro settimane entrerà a regime, trasformando circa 100kg a settimana di rifiuti organici (per un massimo di 15kg al giorno), restituendo 20kg di fertilizzante naturale. Ovviamente i compostatori seguiranno precise indicazioni per il corretto contenimento dei rifiuti.

"Siamo molto contenti di vedere realizzato questo progetto, siamo certamente tra i primi nella nostra provincia. Grazie a Proteo Cooperativa Sociale Mondovì che ha inserito questa miglioria nell’appalto con grande lungimiranza e alla Fondazione CRC per il sostegno economico. Un ringraziamento anche a Giovanni Iandoli (ecovolontario-ortolano) che sta monitorando l’avvio con scrupolo e professionalità. La nostra volontà era quella di inserire la compostiera negli orti urbani per creare comunità, anche nel riciclo dei rifiuti" - ha commentato l'assessore all'ambiente Erika Chiecchio - "Appena possibile anche le 36 famiglie potranno essere inserite nell'albo degli auto compostatori e ricevere così la riduzione del 20% in bolletta".

"Un grazie agli ortolani che tengono con cura ed ordine gli appezzamenti di quest'area. La compostiera è un macchinario innovativo che dona un valore aggiunto e ne siamo davvero felici" - ha aggiunto il consigliere Maria Cristina Gasco.