San Damiano Macra: in corso il completamento di un importante lavoro di restauro della cappella di San Salvatore

A San Damiano Macra è in corso, presso la cappella di San Salvatore, il completamento di un importante lavoro di restauro, iniziato circa due anni fa. Dopo il consolidamento degli affreschi nell’abside, ora il rifacimento della copertura del tetto e del porticato.

“Si è voluto ridare maggior lustro a questa cappella che è senza dubbio di notevole preziosità e rilievo. Si tratta della più antica di Valle, dopo San Costanzo al Monte” spiega don Graziano Einaudi, parroco della Valle Maira.

Circondata dal verde, poco distante dal torrente Maira ma anche ben visibile dalla strada, la cappella di San Salvatore conserva all’interno affreschi tardo-romanici, tra i pochi e meglio conservati del Cuneese, che rappresentano soggetti della Genesi e altre scene, tra cui la Danza di Salomé. Affreschi invece quattrocenteschi si trovano nell’abside, con il Cristo benedicente in gloria tra i quattro Evangelisti e i dodici Apostoli, Santa Caterina e Sant’Antonio.

Risalente al 1200, è tra i siti selezionati ed inseriti nel progetto “Chiese aperte” della Regione Pastorale Piemontese. Dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’applicazione “Chiese a porte aperte”, sia per Ios sia per Android, è possibile registrarsi e prenotare la visita gratuita. Una volta giunti davanti alla cappella, nell’orario di visita selezionato, inquadrando il QR code posizionato all’ingresso la porta si apre automaticamente.

In italiano, in inglese oppure in francese: all’interno, un meccanismo multimediale avvia una narrazione storico-artistico-devozionale del bene culturale. “Chiese a porte aperte” è un progetto che mira alla valorizzazione di siti di particolare interesse storico artistico. L’apertura automatizzata del luogo offre la possibilità di effettuare visite autonomamente, in condizioni di sicurezza, anche in assenza di un presidio umano.

Ieri il tetto è stato terminato, si procede con il porticato. L’ultimazione dell’opera di restauro è stata possibile ed avviata grazie ai finanziamenti dalla Fondazione CRT con il bando “Cantieri diffusi” e dalla Fondazione CRC tramite il bando “Patrimonio culturale”.

Presto la cappella di San Salvatore tornerà ad accogliere i visitatori che, tramite app, avranno piacere di ammirarne la bellezza e la particolarità.