L'educazione finanziaria da manuale sempre protagonista, anche sotto gli ombrelloni della ripartenza

L'educazione finanziaria da Manuale resta protagonista anche e a maggiore ragione sotto gli ombrelloni della riapertura.

Grazie ai provvedimenti adottati dal governo Draghi, e che stanno imprimendo una fortissima inedita accelerazione al cammino di immunizzazione della popolazione in Italia, la ripresa economica è tornata a profilarsi e il ritorno nei luoghi di villeggiatura non è più un tabù.

Le imponenti sfide a cui l'Italia è chiamata fin da questa estate, e che non consentono pause in ragione della urgenza di utilizzare con tempestività i fondi straordinari Europei, impongono lo sviluppo di forti competenze sia amatoriali che familiari e professionali nel campo della finanza applicata e della gestione responsabile dei risparmi in relazione a bonus vari e opportunità vigenti.

I cinque Manuali redatti dal Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, sotto l'egida editoriale di Nino Aragno fra il 2014 e il 2020, diventano per queste ragioni una compagnia gradita nelle riconquistate località del tempo libero, nel mentre che continuano a confermarsi un punto fisso all'interno delle classifiche editoriali della narrativa e saggistica economica per famiglie.

Una cinquina alla quale, proprio in questo anno decisivo per l'Italia e per la sua ritrovata autorevolezza e credibilità in ambito UE, grazie al Premier Draghi, si aggiunge il Libro, di prossima uscita in forma di ristampa aggiornata, sul programma dei “Cattolici Uniti, da 130 anni per benedire un'Italia nuova” (di Tonoli, Brambilla, Zorgniotti, Morelli, Cassano) in una edizione rinforzata nelle librerie da giugno in occasione dei 130 anni di fondazione della Dottrina sociale della Chiesa cattolica e nel quale il capitolo sesto, un libricino di fatto all'interno del volume, è totalmente dedicato alla materia capostipite educazione al risparmio, introdotta nel 1891 dalla prima enciclica intitolata Rerum Novarum ovvero il Vento della Novità: l'ampio paragrafo annovera tra i protagonisti il professor Ghisolfi il quale è altresì autore della prefazione augurale al Libro nel proprio insieme.

L'educazione finanziaria si conferma la naturale erede dell'educazione al risparmio e ha il proprio altrettanto naturale sviluppo nell'educazione alla crofessorgestione e utilizzo dei fondi europei assegnati all'Italia, e la cui amministrazione impone competenze finanziarie e tecniche inedite e altamente qualificate la cui necessità di evidenzia altresì dal Piano Draghi - Brunetta di modernizzazione e aggiornamento dei pubblici uffici.