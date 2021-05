Alba: il teatro sociale recupera “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta

Sabato 5 giugno, alle ore 21.00, il Teatro Sociale “G. Busca” riapre al pubblico per il recupero dello spettacolo “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta, che faceva parte del cartellone 2019/2020.

Nel rispetto delle attuali disposizioni in materia di spettacoli dal vivo, non potranno essere mantenuti i posti a sedere della Sala “M. Abbado” indicati sul biglietto in ragione della mutata capienza e al fine di garantire il distanziamento tra il pubblico. Al momento dell’ingresso in sala, pertanto, i possessori del biglietto verranno indirizzati dal personale del Teatro verso le sedute disponibili.

L’appuntamento è riservato a coloro che avevano acquistato i biglietti per la data originale. Si richiede agli spettatori di dare preventiva conferma della propria partecipazione all’indirizzo mail biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it in modo da velocizzare l’ingresso in sala.

“Neanche il tempo di piacersi” è un monologo di stand-up comedy, una satira divertente e impietosa della nostra società alle prese con nuovi linguaggi e nuove forme di comunicazione, da cui gli adulti sono sempre più spesso tagliati fuori. A interpretarlo è Marco Falaguasta, attore romano di cinema e teatro, protagonista di molte serie tv di successo che, in questo spettacolo, racconta la sua generazione, quella dei cinquantenni, mettendo a confronto i suoi ricordi di ragazzo con gli adolescenti di oggi e il loro mondo.

Il pubblico del Teatro Sociale ha avuto la possibilità di conoscere meglio l’attore grazie al progetto in streaming “Bi-sogno di Teatro. Cinque chiacchiere dietro le quinte del Teatro Sociale G. Busca”, cinque interviste, curate e condotte dall’attore albese Paolo Tibaldi, ad altrettanti protagonisti dei palcoscenici nazionali e locali. In questa occasione Marco Falaguasta ha raccontato aneddoti e curiosità relative allo spettacolo da lui portato in scena, soffermandosi sulle differenze generazionali e sul suo ruolo paterno. Le interviste sono ancora tutte disponibili sul canale You Tube Alba Cultura Eventi.