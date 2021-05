MondovìMusica prosegue “A piccoli passi”, con il Trio Furibondo

Dopo mesi di sospensione, sono ripartiti i concerti estivi della Città di Mondovì in collaborazione con l’Academia Montis Regalis.

Protagonista del concerto del 5 giugno presso la Sala Ghislieri di Mondovì è Il Furibondo String Trio formato da Liana Mosca (violino), Gianni de Rosa (viola) e Marcello Scandelli (violoncello), con un concerto che è la rappresentazione musicale di una visita a un paesaggio in miniatura tra ‘700 e ‘800.

I grandi compositori della storia della musica e i cosiddetti compositori minori condividono una produzione di “forme piccole”, così definite per la loro estensione formale e per un certo tono disimpegnato.

Si potrebbe dire che nello spirito di quei tempi, i brani proposti rappresentino un atteggiamento insieme edonistico e sereno, tutto finalizzato al consumo salottiero per scopi di intrattenimento.

Aderiscono inoltre anche a un ideale più sofisticato di società borghese, come definito da Goethe in una celebre lettera: la musica da camera come un cortese dialogo tra persone ragionevoli.

Hanno in comune le caratteristiche di misura, eleganza e il riferimento sottinteso al modello vocale e alla rappresentazione di caratteri e passioni umane.

Le trascrizioni delle fughe di Johann Sebastian Bach (1685-1750) testimoniano la ripresa a fine ‘700 dell’interesse verso l’ormai dimenticato compositore tedesco, scomparso poco più di quarant’anni prima.

Un tentativo di integrare antico e moderno: dei sei numeri che compongono la raccolta, a quattro fughe tratte dal Clavicembalo ben temperato e dall’Arte della Fuga, viene anteposto un Adagio in stile classico viennese.

L’attribuzione delle trascrizioni a Mozart non sarebbe confermata da ricerche recenti, ma comunque a una mano sapiente e raffinata di quello stesso ambiente musicale. Un piccolo giallo musicologico…

Felice Giardini (Torino 1716- Mosca 1796) e Luigi Boccherini (Lucca 1743 - Madrid 1805) sono rappresentati della schiera di compositori italiani viaggiatori, che hanno frequentato con successo ambienti di corte e salotti che contano in tutta Europa.

Giardini si afferma anche come operista. Entrambi mantennero il proverbiale talento melodico degli italiani, ma con la malizia e la bravura nell’incontrare i gusti dei committenti locali.

La forma breve e l’essenzialità dell’organico (un violino, una viola e un violoncello) sono elementi che in sé comprendono una costellazione di possibilità compositive e espressive.

Caratteristiche evidenti anche per Franz Schubert (1797- 1828), che le plasma secondo il gusto e la sensibilità dell’estetica Romantica.