Nel parco Graneris di Savigliano letture per bimbi dai 3 agli 8 anni

Il progetto "Nati per leggere Piemonte", del Sistema bibliotecario di Fossano-Saluzzo-Savigliano, che promuove la lettura ad alta voce per i bambini sin dalla più tenera età.

In questo ambito, sabato 5 giugno, alle ore 17, la biblioteca di Savigliano ospiterà la lettura “Per fare l’albero” per bambini dai 3 agli 8 anni e per le loro famiglie, a cura di Elisa Dani.

L’incontro si svolgerà al parco Graneris (lato Viale del Sole): verranno proposte storie che parlano di alberi, raccontate in mezzo al parco, mentre possiamo guardare ed ascoltare gli alberi che abbiamo intorno.

Tutte le cose sono inter-connesse, anche noi e gli alberi, noi e la natura: quale pensiero ci vorrebbero comunicare gli alberi?

L’incontro è gratuito, ma per le vigenti disposizioni anti-Covid, si consiglia di prenotarsi al numero 0172.22727.

Si prega di indossare la mascherina dai 6 anni di età e di rispettare il distanziamento. Si consiglia ancora di portare una coperta da stendere sul prato.

In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà al coperto.