Tutto pronto per la quindicesima edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival

"The Times They Are A-Changin".

Questo il tema della quindicesima edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto.

Una quindicesima edizione che partirà con l'Anteprima di Chieri in data 1 agosto e poi si muoverà in modalità itinerante, con un tendone da circo che si sposterà sul territorio Cuneese, dal 5 al 9 agosto ad Alba e dal 25 al 29 agosto a Busca, per creare un’oasi di incontro, formazione, laboratori, e naturalmente spettacoli. Una vera e propria formula “On The Road”.

Il “cuore del Festival” sarà a Cuneo dal 31 agosto al 5 settembre con oltre 60 eventi fra cortili, palazzi, chapiteaux, giardini, parchi e piazze.

Chiusura del Festival l’11 settembre al Museo Ferroviario di Savigliano.